ЗСУ зупинили будівництво російської залізниці під Маріуполем, – радник мера

Українські військові знищили стратегічний об'єкт окупантів під Маріуполем, що в Донецькій області. Вони завдали точного удару по залізничному мосту.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про успішний удар ЗСУ, який призвів до знищення напівпобудованого залізничного мосту. Крім того, під ударом опинились цистерни з паливом та інженерний транспорт.

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Кара небесна наздогнала росіян

За словами Андрющенка, російські окупанти намагалися збити ракети, але їхні спроби були марними. Внаслідок атаки також було виявлено нові позиції батарей протиповітряної оборони ворога в районі Маріуполя.

Вчора (6 січня 2024 року – 24 Канал) ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі села Гранітне,

– заявив радник міського голови.

Петро Андрющенко також наголосив на стратегічному значення зруйнованого мосту, який був частиною логістичного плану російських окупантів щодо створення залізничного сполучення між Росією та Маріуполем. Власне, знищення переправи є важливим ударом по логістичних можливостях окупантів.

Ураження мосту в районі Маріуполя на Донеччині / Фото з телеграм-каналу "Андрющенко Time"

Інші успіхи Сил оборони

У Генштабі 7 січня повідомляли, що за минулу добу наші військові відправили на лави "двохсотих" 860 російських окупантів. Так, від початку широкомасштабної російсько-української війни було ліквідовано 364 730 ворожих військових.

Крім того, 6 січня наші захисники завдали удару по аеродрому загарбників в Саках, що в окупованому Криму. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк констатувала, що Росія всіляко намагається приховати наслідки ураження.

В Інституті вивчення війни відзначають ефективність українських дронів та ракет. Там інформують, що нашим повітряним цілям вдається обходити протиповітряну оборону противника на півострові та завдати росіянам проблем. Водночас кремлівська пропаганда не втомлюється брехати про "збиття усіх цілей", що атакують території підконтрольні Росії.

Українські військові продовжують демонструвати високу точність та ефективність у веденні бойових дій, завдаючи значних втрат окупаційним силам. Цей успіх є черговим підтвердженням здатності ЗСУ ефективно використовувати надану зброю та власні ресурси для захисту територіальної цілісності України.