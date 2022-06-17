ЗСУ зупинили кілька ворожих штурмів на Донбасі – окупанти відійшли з втратами

Українські військові досягли успіху на Донбасі. Їм вдалося успішно відбити декілька штурмів ворога.

ЗСУ зупинили кілька ворожих штурмів на Донбасі

Окупанти відійшли зі значними втратами. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 17 червня.

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Так, за оперативною інформацією, українські захисники успішно відбили штурм в районах Сиротиного та Метьолкіного. Противник відійшов з втратами на раніше займані позиції.

Також наші воїни вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм поблизу Гірського. Ворог вкотре вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема, але всі з них – без успіху. Окупанти зазнали втрат і відійшли.

Крім того, російські війська здійснили перегрупування, й за підтримки артилерії спробували штурмові дії неподалік Ниркового. Збройні Сили України вогнем змусили їх передумати, тому зараз ворог точно займається підрахуванням своїх втрат.

Втрати ворога від початку війни:

Українців, які захищають від навали російської армії, аж ніяк не менше, і виконують свою роботи вони так само бездоганно. Наші захисники та захисниці щодня нищать особовий склад росіян та їхню військову техніку. З 24 лютого українські військові знищили 33 150 росіян. Також вони спалили 1 456 танків та чимало іншої техніки.

Загальні втрати ворога у повномасштабній війні станом на 17 червня:

особового складу близько – 33 150 (+200 за минулу добу) осіб ліквідовано;

танків – 1 456 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;

артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;

РСЗВ – 233 (+3) одиниць;

засобів ППО – 97 (+0) одиниць;

літаків – 215 (+2) одиниць;

гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2),

крилатих ракет – 129 (+0),

кораблів / катерів – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;

спеціальної техніки – 55 (+0).

У Генеральному штабі Збройних Сил України підкреслили, що найбільших втрат росіяни впродовж доби зазнали на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ ворога.

Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.

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