ЗСУ зупинили окупантів у напрямку Броварів: орки зазнали втрат і відступили
21 березня 2022 , 13:02Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Захисники Києва зупинили наступ російських окупантів у напрямку Броварів. Ворожа армія зазнала втрат та відступила.
У Генштабі попередили, що усі наступні спроби окупанта підійти до Києва зазнають невдачі.
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При спробі здійснення наступу у напрямку на Бровари зазнав значних втрат та був зупинений,
– йдеться у повідомленні Генштабу.
Військові також повідомили, що ворожа армія здійснює спроби провести заходи з відновлення боєздатності та інженерного обладнання зайнятих рубежів.
До слова, при цій спробі ворог знову зазнав втрат. Тепер на озброєнні в українських військових ще один ворожий танк.Важливо! У Києві та області від сьогодні, 21 березня, діятиме посилена комендантська година. Її запроваджують до 23 березня.
Втрати ворога станом на 21 березня – дивитись відео