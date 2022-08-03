Штурми і наступи росіян на кількох напрямках знову провалилися: Генштаб розповів подробиці
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донецькому напрямку. Однак їм не дають просунутися українські захисники, які успішно відбивають штурми.
Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, наші бійці відбили ворожі штурми у декількох районах.
Важливо Ворог готується до прориву на Криворізькому напрямку, – Хлань
Мовиться про район Берестового, а також напрямки:
- Володимирівка – Яковлівка,
- Покровське – Бахмут,
- Володимирівка – Соледар,
- Відродження – Кодема,
- Відродження – Зайцеве,
- Семигір'я – Кодема,
- Доломітне – Семигір'я.
Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантами втрат та відкинули назад,
– зазначили уу Генштабі ЗСУ.
Там додали, що всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар'їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець.
На Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам'янки.
Де ще ворог хотів наступати
Ворог намагався вести наступ в напрямках:
- Новоселівка Друга –Красногорівка,
- Спартак – Авдіївка,
- Василівка – Красногорівка,
- Мінеральне – Авдіївка,
- Донецьк – Піски.
Однак загарбники успіху не мали і були змушені відійти. Така ж ситуація була і в напрямку Білогірки.
Ворог зазнає колосальних втрат у війні проти України
Збройні Сили України продовжують очищати українську землю від загарбників, які прийшли до нас з війною. З 24 лютого вони ліквідували 41 350 ворогів. Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки неможливо вести точні підрахунки під час активних боїв.
Втрати ворога у техніці
- танків – 1774 (+6),
- бойових броньованих машин – 4022 (+8),
- артилерійських систем – 939 (+3),
- РСЗВ – 259 (+0),
- засоби ППО –118 (+1),
- літаків – 223 (+0),
- гелікоптерів – 191 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1),
- крилаті ракети – 180 (+6),
- кораблі– 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2922 (+8),
- спеціальна техніка – 83 (+1).
Попередній день для ЗСУ був успішним щодо полювання на крилаті ракети. Їх наші захисники збили аж 6. Також більше нікуди не поїдуть 6 російських танків та 8 бойових броньованих машин.
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