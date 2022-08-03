Штурми і наступи росіян на кількох напрямках знову провалилися: Генштаб розповів подробиці

3 серпня 2022 , 18:51
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Джерело:

фейсбук Генерального штабу ЗСУ

Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донецькому напрямку. Однак їм не дають просунутися українські захисники, які успішно відбивають штурми.

Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, наші бійці відбили ворожі штурми у декількох районах.

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Мовиться про район Берестового, а також  напрямки:

  • Володимирівка – Яковлівка,
  • Покровське – Бахмут,
  • Володимирівка – Соледар,
  • Відродження – Кодема,
  • Відродження – Зайцеве,
  • Семигір'я – Кодема,
  • Доломітне – Семигір'я.

Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантами втрат та відкинули назад,
– зазначили уу Генштабі ЗСУ.

Там додали, що всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар'їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам'янки.

Де ще ворог хотів наступати

Ворог намагався вести наступ в напрямках:

  • Новоселівка Друга –Красногорівка,
  • Спартак – Авдіївка,
  • Василівка – Красногорівка,
  • Мінеральне – Авдіївка,
  • Донецьк – Піски.

Однак загарбники успіху не мали і були змушені відійти. Така ж ситуація була і в напрямку Білогірки.

Ворог зазнає колосальних втрат у війні проти України

Збройні Сили України продовжують очищати українську землю від загарбників, які прийшли до нас з війною. З 24 лютого вони ліквідували 41 350 ворогів. Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки неможливо вести точні підрахунки під час активних боїв.

Втрати ворога у техніці

  • танків – 1774 (+6),
  • бойових броньованих машин – 4022 (+8),
  • артилерійських систем – 939 (+3),
  • РСЗВ – 259 (+0),
  • засоби ППО –118 (+1),
  • літаків – 223 (+0),
  • гелікоптерів – 191 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1),
  • крилаті ракети – 180 (+6),
  • кораблі– 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2922 (+8),
  • спеціальна техніка – 83 (+1).

Попередній день для ЗСУ був успішним щодо полювання на крилаті ракети. Їх наші захисники збили аж 6. Також більше нікуди не поїдуть 6 російських танків та 8 бойових броньованих машин.

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Автор: Альона Захарова