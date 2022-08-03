Штурми і наступи росіян на кількох напрямках знову провалилися: Генштаб розповів подробиці

Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донецькому напрямку. Однак їм не дають просунутися українські захисники, які успішно відбивають штурми.

Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, наші бійці відбили ворожі штурми у декількох районах.

Важливо Ворог готується до прориву на Криворізькому напрямку, – Хлань

Мовиться про район Берестового, а також напрямки:

Володимирівка – Яковлівка,

Покровське – Бахмут,

Володимирівка – Соледар,

Відродження – Кодема,

Відродження – Зайцеве,

Семигір'я – Кодема,

Доломітне – Семигір'я.

Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантами втрат та відкинули назад,

– зазначили уу Генштабі ЗСУ.

Там додали, що всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар'їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам'янки.

Де ще ворог хотів наступати

Ворог намагався вести наступ в напрямках:

Новоселівка Друга –Красногорівка,

Спартак – Авдіївка,

Василівка – Красногорівка,

Мінеральне – Авдіївка,

Донецьк – Піски.

Однак загарбники успіху не мали і були змушені відійти. Така ж ситуація була і в напрямку Білогірки.

Ворог зазнає колосальних втрат у війні проти України

Збройні Сили України продовжують очищати українську землю від загарбників, які прийшли до нас з війною. З 24 лютого вони ліквідували 41 350 ворогів. Зауважимо, що це лише приблизні дані, оскільки неможливо вести точні підрахунки під час активних боїв.

Втрати ворога у техніці

танків – 1774 (+6),

бойових броньованих машин – 4022 (+8),

артилерійських систем – 939 (+3),

РСЗВ – 259 (+0),

засоби ППО –118 (+1),

літаків – 223 (+0),

гелікоптерів – 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1),

крилаті ракети – 180 (+6),

кораблі– 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2922 (+8),

спеціальна техніка – 83 (+1).

Попередній день для ЗСУ був успішним щодо полювання на крилаті ракети. Їх наші захисники збили аж 6. Також більше нікуди не поїдуть 6 російських танків та 8 бойових броньованих машин.

ЗСУ розгромили місце базування русні в аеропорту Херсонщини: дивіться відео