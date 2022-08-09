На Луганщині ЗСУ зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста й села

Українські захисники минулої доби на межі Луганщини та Донеччини зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста й села. Загарбники намагаються просуватися з допомогою авіації та завдають різноманітних ударів.

Окупанти здійснили дві спроби танкових атак

У зведенні ОВА йдеться, що на Луганщині поблизу 8 населених пунктів намагалася працювати авіація окупантів, інформує 24 канал. Вночі росіяни завдали ракетний удар, здійснили дві спроби танкових атак та мінометами обстріляли населені пункти.

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У Донецькій області вночі і зранку росіяни обстріляли Мар'їнську громаду, зокрема, Красногорівку, через що є поранені. Окупанти завдали ракетного удару по селищу Костянтинопільське Курахівської громади.

Унаслідок обстрілу є руйнування будівель. Також війська агресора вдарили по місту Костянтинівка.

Під вогнем ворога за минулу добу опинилися Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Соледар, Часів Яр, с. Іванівка, с. Іванівське, с. Карлівка, с. Старий Комар, с. Первомайське, с. Піски.

Через обстріли пошкоджені дві багатоповерхівки, 41 приватний будинок і поліцейська станція.

Тільки за минулу добу в Донецькій області загинуло ще троє людей та 19 отримали поранення.

На Донеччині триває обов'язкова евакуація

У Донецькій області 28 липня оголосили масштабну евакуацію. Штаб з евакуації жителів Донеччини очолила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

Вона закликала донеччан евакуюватися, оскільки через бойові дії існує ризик не тільки потрапити під обстріли, але й залишитися без їжі, ліків та тепла.

30 липня уряд голосив, що евакуація жителів Донецької області – обов'язкова. Людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду.

З Донеччини планують евакуювати близько 200 тисяч людей. З них 50 тисяч – це діти.

Водночас уже не проводиться евакуація з Луганської області. Жителям Луганщини, які прагнуть виїхати, потрібно самостійно добратися на Донеччину, звідки триває евакуація поїздами.

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