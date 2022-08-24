росіяни наступали на Миколаївку, Піски і Невельське: їхні потуги скрізь провалилися

російські загарбники 24 серпня намагалися наступати на Миколаївку, Піски і Невельське. Та спроби ворога не увінчалися успіхом.

Ворог намагається захопити Піски та Невельське

Ввечері у Генштабі ЗСУ повідомили оперативну інформацію на фронті. росіяни не полишають спроб встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське.

До речі Вороги атакують позиції ЗСУ гелікоптерами, гатять зі "Смерчів" та С-300, – ОК Південь

Повідомляється, що ворог знову наступав і штурмував, щоб встановити контроль над Пісками та Невельським, однак не мав успіху.

Окупанти традиційно зазнали втрат та відійшли.

Невдалий наступ окупантів на Миколаївку та Нову Дмитрівку

Окрім того, загарбники здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, українські воїни завдали ворогу втрат та відкинули назад.

На Слов'янському напрямку росіяни здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.

Просування росії на Донбасі – мінімальне

У розвідці Міноборони Великої Британії повідомили, що за пів року своєї агресивної війни росія не досягла більшості своїх цілей та послабила свої дипломатичні, економічні позиції і стан армії, порівняно з ситуацією до вторгнення.

Наступ ворога на Донбасі рухається з мінімальним прогресом і росія очікує масштабну контратаку України. росія потерпає від нестачі боєприпасів, транспорту й особового складу. Моральний дух у багатьох підрозділах низький, становище армії суттєво погіршилося.

До речі – ЗСУ знищили склад з боєприпасами окупантів у Токмаку: дивіться відео