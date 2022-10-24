Ви – розхідний матеріал, який кидають на забій, – ЗСУ звернулися до армії Росії

Збройні Сили України звернулися до армії російських окупантів. Наші військові закликали ворога здатися, щоб живим повернутися додому.

У Генштабі ЗСУ нагадали російським солдатам, що вони перебувають на території чужої країни і беруть участь у воєнних злочинах.

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Щоденно вас кидають на забій. Для командування ви розхідний матеріал, втрати ніхто не рахує. Запитайте себе за що ви воюєте? За страх Путіна втратити владу? Україна ніколи не погрожувала Росії. Ви воюєте не з НАТО,

– наголосили ЗСУ.

Звернення ЗСУ до окупантів: відео

Полон – не зрада, а нормальна реакція нормальних людей на злочинну війну

Наші військові додали, що захищають свій народ від російської агресії. Вони готові робити це до останнього. Тому ЗСУ закликали окупантів подумати і про власні сім'ї, яким потрібні живі й здорові чоловіки, батьки та сини.

"Життя дане не для того, щоб виконувати злочинні накази путінського режиму. Збережіть своє життя – відмовтеся від участі у кривавій путінській війні. Складіть зброю заради вашого безпечного та мирного майбутнього", – запропонували у Генштабі.

Командування ЗСУ пропонує росіянам здатися в полон і повернутися додому. Усім окупантам гарантують дотримання Женевських конвенцій, надання медичної допомоги та можливість зідзвонюватися з рідними.

У Генштабі додали, що усіх полонених оформляють згідно з законами. Тому це дозволяє уникнути переслідування з боку російських спецслужб і гарантує збереження всіх виплат.

Ті, хто не хочуть повертатися у Росію під час обміну, можуть отримати захист і притулок на території України. Ба більше, за здачу ЗСУ техніки й зброї пропонують грошову винагороду. У ЗСУ наголосили, що це – не зрада, а нормальна реакція нормальних людей на злочинну війну.

Як здатися у полон

Щоб здатися у полон за попередньою домовленістю, потрібно зв'язатися із ЗСУ за телефонами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

або через чат-бот у телеграмі "Хочу жить".

Якщо не можете зв'язатися з ЗСУ самостійно, то зробіть це через своїх рідних і близьких. Якщо у вас взагалі нема зв'язку, то вийдіть на позиції ЗСУ і голосно заявіть, що хочете здатися. Крім того, розрядіть зброю й візьміть з собою тканину білого кольору. Далі – виконайте накази ЗСУ.

Українські військові наголосили, що це краще, ніж лишитися мертвим окупантом на чужій землі.

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