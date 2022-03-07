ЗСУ звільнили Чугуїв: окупантам завдали великих втрат
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував зведення щодо оперативної ситуації на фронтах протистояння російським загарбникам упродовж доби 6 березня. У ньому мовиться й про те, що нашим вдалося звільнити Чугуїв.
Це місто, нагадаємо, розташоване у Харківській області над річкою Сіверський Донець. Окупанти змогли захопити його у перші дні війни.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Нічне зведення Генштабу ЗСУ про добу 6 березня
За даними нашого Генштабу, сили оборони України б'ються з ворогом на Південному, Східному та Північному напрямках.
- З хороших новин – під час бойових дій вдалося звільнити місто Чугуїв у Харківській області.
- Окупанти зазнали значних втрат – як в особовому складі, так і в техніці.
Знищено командира 61 окремої бригади російської морської піхоти підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11 окремої десантно-штурмової бригади підполковника Дениса Глєбова.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!