ЗСУ звільнили Чугуїв: окупантам завдали великих втрат

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував зведення щодо оперативної ситуації на фронтах протистояння російським загарбникам упродовж доби 6 березня. У ньому мовиться й про те, що нашим вдалося звільнити Чугуїв.

Це місто, нагадаємо, розташоване у Харківській області над річкою Сіверський Донець. Окупанти змогли захопити його у перші дні війни.

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Нічне зведення Генштабу ЗСУ про добу 6 березня

За даними нашого Генштабу, сили оборони України б'ються з ворогом на Південному, Східному та Північному напрямках.

З хороших новин – під час бойових дій вдалося звільнити місто Чугуїв у Харківській області.

Окупанти зазнали значних втрат – як в особовому складі, так і в техніці.

Знищено командира 61 окремої бригади російської морської піхоти підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11 окремої десантно-штурмової бригади підполковника Дениса Глєбова.

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