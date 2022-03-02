ЗСУ звільнили Макарів Київської області й закріпилися в місті
2 березня 2022 , 17:58Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Головнокомандувача ЗСУ
ЗСУ 2 березня звільнили Макарів на Київщині. Українським героям вдалося закріпитися у селищі міського типу.
Новину повідомив Валерій Залужний – головнокомандувач ЗСУ. Він заявив, що Макарів звільнили герої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
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14 омбр імені князя Романа Великого і 95 одшбр звільнили Макарів Київської області та закріпилися там,
– написав Залужний.
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