ЗСУ звільнили Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині

Українські сили спротиву звільнили селище Михайло-Коцюбинське, що у Чернігівській області.

Окупанти лишили там купу своєї розбитої техніки. Наші оборонці обіцяють, що далі буде.

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Наші котики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше!

– наголосили захисники.

Нагадаємо, напередодні українські захисники звільнили села Слобода та Лукашівка від російських окупантів. Там проводять зачистки.

Розбита техніка росіян на Чернігівщині / Фото оперативного командування "Північ":