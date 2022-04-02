ЗСУ звільнили Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині
2 квітня 2022 , 19:09Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Українські сили спротиву звільнили селище Михайло-Коцюбинське, що у Чернігівській області.
Окупанти лишили там купу своєї розбитої техніки. Наші оборонці обіцяють, що далі буде.
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Наші котики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше!
– наголосили захисники.
Нагадаємо, напередодні українські захисники звільнили села Слобода та Лукашівка від російських окупантів. Там проводять зачистки.
Розбита техніка росіян на Чернігівщині / Фото оперативного командування "Північ":