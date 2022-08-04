Холодноярівці відтіснили ворога за село Дібрівне і пересунули лінію фронту

На Ізюмському напрямку українські бійці звільнили село Дібрівне. Таким чином ЗСУ пересунули лінію фронту.

Окупантів відтіснили бійці 93 бригади Холодний Яр. Про перебіг бойових дій розповів офіцер бригади Олександр.

Важливо На Харківському напрямку ЗСУ просунулись вглиб оборони противника та закріпилися там

Окупанти тікали, мінуючи місцевість

Українські військові відрізали росіянам шляхи постачання. Ворогам порушили логістику та, за словами Олександра, перекрили кисень. Окупанти почали тікати. Офіцер розповів, що в околицях села було кілька ворожих рот.

росіяни залишили свою техніку, зокрема, кілька десятків танків та БМП. Наші бійці забирають вціліле. Щоправда, перед відходом загарбники рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами.

Вони мінували, тому що боялись. Шляхи підходу до себе мінували. Коли навіть тут стояли,

– розповів Олександр.

Крім того, холодноярівці показали, як зараз виглядає Дібрівне.

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ЗСУ звільнили 2 села на Донеччині

Протягом останнього тижня українські військові звільнили 2 населені пункти на Сході: Мазанівку та Дмитрівку. Крім того, українські оборонці покращили своє тактичне положення у районах Бражківки та Сулугунівки. Вони просунулись вглиб оборони ворога.

Щоправда, внаслідок активних штурмових дій ворога з напрямку Вуглегірської ТЕС, ЗСУ були змушені залишити Семигір'я та перейти до оборони на околицях Кодеми.

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