ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині, росіяни хочуть відновити втрачені позиції

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів ще один населений пункт на Харківщині. Під контроль українських військових перейшло село Дементіївка Дергачівського району.

ЗСУ звільнили Дементіївку на Харківщині

Дементіївку вдалося звільнити за результатами наступу українських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00 18 травня.

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Разом з тим, противник веде наступ в районі села Тернова. Бойові дії тривають.

Загалом на Харківському напрямку російські окупанти зосередилися на утриманні зайнятих раніше позицій. Однак, ворог продовжує здійснювати вогневе ураження українських підрозділів і навіть намагався проводити контратаки, щоб відновити втрачені рубежі.

Оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 18 травня: дивіться відео

Ситуація на інших напрямках

Окупанти не припиняють наступальні дії у Східній операційній зоні. Вони здійснюють вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському напрямку ворог з артилерії та мінометів обстріляв Янжулівку, що на Чернігівщині, та Прогрес у Сумській області.

На Слов'янському напрямку противник вів бойові дії за підтримки артилерії поблизу Довгенького. Ці бої завершилися для нього втратами.

Вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку продовжуються ворожі обстріли з усього спектру озброєння, зокрема й авіації.

На Лиманському напрямку окупанти намагаються закріпитися на зайнятих рубежах. Крім того, вони завдали ударів по цивільних об'єктах в районах Тошківки, Золотого, Авдіївки, Володимирівки та Водяного.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни здійснювали безуспішний штурм у районі села Нижнє.

На Авдіївському напрямку наступальні дії окупантів у районі Новоселівки також завершилися втратами. Ворог відступив.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках відбулися мінометні та артилерійські обстріли інфраструктурних об'єктів та житлових будинків у районах Новоандріївки, Кам'янського, Оріхова, Ольгівського та Полтавки.

На Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівку та Нововоронцовку.

Також у Генштабі зауважили, що на тимчасово окупованій території Луганщини 16 – 17 травня виходили на стихійні протести рідні примусово мобілізованих до російської армії осіб. Такі акції зафіксували у Луганську та Ровеньках. Учасники вимагали повернути додому мобілізованих близьких.

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