В РНБО відповіли, чи є дедлайни звільнення української території

Наші герої роблять все для того, щоб поламати усі плани ворога. Також ЗСУ намагаються якомога швидше вигнати окупантів з України.

Україна багато разів повідомляла про те, що розглядає лише один варіант закінчення війни – відхід російських окупантів з усіх наших територій. ЗСУ докладають більш ніж максимальних зусиль для того, щоб цей момент настав якомога швидше.

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Чи є дедлайн на звільнення окупованих територій

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, військово-політичне керівництво України не встановлювало жодних дедлайнів з деокупації України. Єдиний можливий результат у цій війні – це перемога України, але говорити про будь-які терміни просто безвідповідально.

Ми розуміємо, що перемога буде за нами. І ніяких дедлайнів на війні бути не може - це неприпустимі речі. Війна - це ситуація, що постійно змінюється. Думати, що все можна прорахувати і сказати, що це буде завтра, ми не можемо,

– наголосив Данілов.

Також він підкреслив, що наша перемога передбачає повернення під контроль абсолютно усіх територій, включно з Кримом та тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. За словами Данілова, Україна обов'язково поверне під свій контроль кордони, які встановлені у 1991 році.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше повідомляв, що вже наступного року вийде на визнані світом державні кордони.

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