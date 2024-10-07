Варто бути готовими: майор запасу пояснив, чому на Дніпровщині зводять фортифікації

ЗСУ зводять нові або добудовують інженерно-фортифікаційні споруди у бік Павлограда до Дніпра. Почали ширитись різні панічні настрої, що нібито у такий спосіб українській бійці готуються здати Покровськ. Насправді це не так.

Українська армія зводить фортифікації на Дніпровщині, щоб бути готовими до будь-яких дій ворога. Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман пояснив 24 Каналу, що це прописано у правилах.

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"Будь-яка армія, навіть російська, роблячи наступальні дії позаду себе, одразу будує певні фортифікації. Це прописано у правилах, як себе мають поводити збройні сили. Фортифікації будуються не тому, що ми здамо якісь позиції, а для того, щоб в будь-якому випадку бути готовими. Не більше", – наголосив він.

За його словами, фортифікації необхідно будувати. Їх можна використовувати у різний спосіб. Наприклад, під час наступальних дій ЗСУ можна використовувати їх як певні бази, місця для зберігання або навчання.

Чи можливий наступ ворога за Вугледаром

Як зазначив Олексій Гетьман, навіть російські воєнкори кажуть, що навряд чи окупанти будуть робити якісь потужні наступальні дії за Вугледаром найближчим часом. Адже їм потрібно привести себе до ладу після боїв за це місто.

Тиждень – два тижні тому багато експертів розповідали нам, що нібито "відкриваються якісь ворота", зараз ворог після Вугледара може рухатись "ледь не до Львова". Нічого цього не відбулося та навряд чи відбудеться. Тому що там і далі за Вугледаром ми тримаємо оборону,

– сказав він.

Військовий експерт закликав не поширювати панічні настрої та зберігати спокій щодо подій, які зараз відбуваються.

Нагадаємо, 2 жовтня Сили оборони отримали офіційний наказ вийти з Вугледара через загрозу оточення. Мета – збереження особового складу та бойової техніки, а також зайняття позицій для ведення подальших дій.