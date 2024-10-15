Російські військові поставили "зуби дракона" на трасах, де самі ж їздять: є загиблі

Російські командири розпорядилися поставити загородження, відомі як "зуби дракона", на трасах Курської області, де їздить їхня ж армія. Тільки за одну ніч об них розбилося на смерть десятки цивільних та військових.

У Курській області російські командири встановили бетонні загородження "зуби дракона" на трасах, по яких пересувається російська армія та евакуюють поранених з фронту. Це призвело до жертв серед водіїв, повідомляє журналіст Денис Казанський.

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Російський командир страшніший від fpv-дрона

Бетонні загородження у виді пірамід, які росіяни пафосно називають "зуби дракона", призначені, щоб зупиняти броньовану техніку.

Російські командири не врахували, що по трасах Курської області, окрім потенційно української техніки, їздять ще й прості цивільні авто та сама ж російська армія. По цій дорозі забезпечується логістика та евакуюють поранених.

Ці бетонні конструкції погано видно у темряві, відтак, з дописів російських телеграм-каналів, лише за одну ніч об них на смерть розбилося близько 40 цивільних та військових, ще стільки ж поранено. Це більше, ніж загинуло на цій трасі безпосередньо через військові дії.

Російські телеграм-канали спантеличені цією ситуацією

У російських телеграм-каналах почали активне обговорення цієї ситуації. В них пишуть, що авто намагаються швидше проїхати цю частину дороги, боячись обстрілів, однак зовсім не очікують натрапити на "зуби дракона".

Подібні рішення російського командування шкодять російським окупантам подекуди більше, ніж українська зброя.