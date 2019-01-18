Зухвалий розстріл офіцера поліції в Харкові: Аброськін розповів нові деталі про постраждалого

Постраждалий від збройного нападу в Харкові офіцер відділу карного розшуку Нацполіції встановлював причетних до вбивства колишнього учасника АТО Віталія "Сармата" Олешка.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

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24 канал писав, що вранці 16 січня у Харкові двоє невідомих скоїли збройний напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції. У результаті той зазнав важких поранень.

В’ячеслав Аброськін розповів, що постраждалий офіцер розслідував дії небезпечного злочинного угрупування.

Останнім часом він та його підлеглі активно працювали в напрямку встановлення всіх осіб, причетних до вбивства колишнього учасника АТО Віталія Олешка, а також документували небезпечне злочинне угруповання з корумпованими довготривалими зв’язками, члени якої проживали на території Харківщини, а розбої та квартирні крадіжки скоювали в різних областях нашої країни,

– написав він.

Голова Нацполіції також зазначив, що харківські медики "роблять все можливе", аби врятувати офіцера. До слова, задля встановлення осіб нападників і їхнього затримання, працівники поліції ввели план "Сирена".