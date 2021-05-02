Чи зумієш ти підкорити світ чарівників: магічний тест до Дня Гаррі Поттера

Всесвітній день Гаррі Поттера відзначають 2 травня. Саме цього дня відбулася одна з найепічніших битв в історії людства – за Гоґвортс.

Щороку чарівники з усього світу збираються разом, щоб влаштувати щемливе свято.

Зауважте Які у тебе стосунки з поезією: жартівливий тест

Гаррі, Рон і Герміона вже підготували запрошення для тебе. Святкова сова вивчила твою адресу і готова вилітати. Однак спершу друзі-чарівники хочуть переконатися, що ти добре знаєш їхню історію.

Дістань зі своєї потаємної шухляди чарівну паличку, пройди тест, і нехай навколо творяться дива.

P. S. За час карантину Герміона перечитала усю серію книг про Гаррі Поттера. Переглянути фільми вона не встигла. Саме тому сьогодні тебе чекає літературна мандрівка у світ Джоан Ролінґ.

Ідеї для святкування Дня Гаррі Поттера