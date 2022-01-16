"Зупини репресії": казахи вийшли на площу Білого Дому у Вашингтоні і звернулися до Токаєва

У Штатах казахи вийшли на протест на площу біля Білого дому. Люди вимагали від президента Казахстану зупинити репресії, а також дозволити мирні протести.

Мітинг відбувся 16 січня. За даними преси він тривав декілька годин.

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У Штатах казахи вийшли на протест

Американські казахи сьогодні вийшли на площу Білого дому в столиці США Вашингтоні,

– мовиться у повідомленні.

Протестувальники тримали в руках транспаранти з гаслами казахською та англійскою мовами. Зокрема там помітно написи:

"Токаєв, зупини репресії;

свободу політичним ув'язненим;

поважайте права людини в Казахстані;

свободу мирним протестам".

Казахи вийшли на протести у США: дивіться відео

За даними видання на мітингу витупали активісти казахсько-американської асоціації: Олжас Шайкен, Дармен Даменов, а також активісти молодіжної американської партії "Free Kazakhs" (Єркін Қазақтар). Також на мітингу був Серікжан Білаш- – активіст з прав казахів та тюркських народів у Китаї.

Коротко про протести в Казахстані

Протести у Казахстані спалахнули 2 грудня 2021 року через зростання цін на газ. Хоч ціни знизили, люди продовжили мітингувати. Серед іншого вимагали зменшення впиву першого президента Нурсултана Назарбаєва та його людей у владі.

5 січня уряд пішов у відставку. У цей же день президент Казахстану Токаєв звернувся по допомогу до країн ОДКБ. Ті схвалили введення контингенту.

Так звані "миротворці" з Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану увійшли у країну нібито для стабіліції ситуації. 14 січня війська Білорусі, Киргизстану та Таджикистану залишили Казахстан.​

Окрім того, ще раніше влада дозволила відкривати вогонь на ураження. Відомо, що під час січневих заворушень у Казахстані загинуло 225 людей, з них у найбільшому місті Алмати – 149 осіб.

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