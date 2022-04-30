"Зупиніть Путіна": у Будапешті відбулася антивоєнна акція на підтримку України

30 квітня 2022 , 23:13
Читать новость на русском

Джерело:

News.sky

Люди в столиці Угорщини вийшли на акцію проти війни, яку Росія почала проти України. Вони закликали Володимира Путіна зупинити кровопролиття.

Відповідний мітинг пройшов у столиці Угорщини 30 квітня. Люди тримали в руках синьо-жовті стяги.

Зауважте Джолі поспілкувалась з дітьми з Краматорська, волонтерами і відвідала школу-інтернат у Львові

В Угорщині вийшли на мітинг проти війни в Україні

Десятки антивоєнних активістів зібралися в суботу в столиці Угорщини, оскільки війна в Україні триває вже 66-й день,
– мовиться у повідомленні. 

Активісти тримали в руках синьо-жовті стяги, були одягнуті в такі ж кольори та вишиванки. Вони тримали у руках написи:

  • "Зупинимо Путіна, зупинимо війну";
  • "Стій з Україною".

Люди в Угорщині вийшли на мітинг проти війни / Фото News.sky

Коротко про позицію Угорщини у війні Росії з Україною

Дивіться також – Угорщина проти санкцій щодо нафти та газ: відео

 

Автор: Діана Квасневська