Зупиніть ядерного маніяка, – Стефанчук закликає світ закрити небо над Україною

Руслан Стефанчук звернувся до міжнародної спільноти зі закликом закрити небо над Україною. Спікер Верховної Ради наголосив, що ядерного маніяка слід негайно зупинити.

Стефанчук від імені Верховної Ради звернувся до парламентів, урядів та громадян Європи та світу. Він закликав відреагувати на дії Росії, зокрема на обстріл нею Запорізької АЕС.

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Стефанчук просить зупинити ядерного маніяка

"Росія поставила Європу і світ на межу ядерного армагедону. Російські війська свідомо обстрілюють Запорізьку АЕС", – зазначив Стефанчук. Він додав, що це не є випадковістю, навпаки – цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу.

Глава Ради наголосив, що український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Однак Запорізька АЕС в рази потужніша та небезпечніша від Чорнобиля.

Стефанчук підсумував, що злочини Путіна вже досягли загальносвітового масштабу.

Це злочин демонструє необхідність найшвидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, що б захистити не тільки її, а й Європу та світ,

– сказав спікер Ради.

На завершення він попросив світ зупинити ядерного маніяка.

Стефанчук просить закрити небо над Україною: дивіться відео