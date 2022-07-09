Зупинити тероризм можна тільки зброєю, – Зеленський про ситуацію на фронтах

російські окупанти продовжують гатити по українських містах. Президент Володимир Зеленський переконаний, що тероризм росії можна зупинити лише сучасною зброєю.

Про це глава держави заявив під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. Він додав, що 9 липня поспілкувався з головою Сенату Франції Жераром Ларше.

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Зупинити тероризм росії можна лише зброєю

За словами Зеленського, Ларше зауважив, що з кожним ударом по Україні, кожним злочином російських окупантів, кожним новим містом-мучеником рішучість європейців допомагати нашій державі стає більш стійкою.

"Це справді так. Проте держава-терорист цього зовсім не усвідомлює й ніколи не прийме як факт", – додав президент.

Глава держави додав, що лише за одну добу загарбники били по:

Миколаєву,

Харкову,

Кривому Рогу,

громадах Запорізької області.

Били саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об'єктах, по людях. Є жертви – загиблі, поранені,

– зазначив Зеленський.

Окрім цього, не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – на Слов'янському напрямку, а також у Бахмуті та Авдіївці. Тож президент переконаний, що реально зупинити такі терористичні дії можна лише сучасною та потужною зброєю.

США нададуть ще один пакет озброєння для України вартістю 400 мільйонів доларів . Зокрема, у нього входять 4 нові системи HIMARS. Раніше ЗСУ отримали ще 8 таких систем. У Пентагоні зауважили, що жоден HIMARS не знищили , попри заяви російських пропагандистів. Українські захисники продовжують успішно використовувати їх у боях проти окупантів.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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