Зупинити злочини Росії, – Кулеба про катастрофу у Маріуполі та літаки для України

Напад Росії на Україну сколихнув увесь світ. Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про ситуацію в окупованому Маріуполі та нагадав про важливий момент.

Дипломат заявив, що український Маріуполь, який наразі оточили російські загарбники, – це найбільша гуманітарна катастрофа на планеті.

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Кулеба про Маріуполь та літаки для України

Глава МЗС повідомив про 1582 цивільних, які загинули всього за 12 днів. Деякі з них були навіть поховані у братських могилах. Кулеба також опублікував фото однієї з таких могил.

Братська могила у Маріуполі / Фото твітер Дмитра Кулеби

Нездатний перемогти українську армію, Путін кидає бомби на беззбройних людей, блокує гуманітарну допомогу. Кулеба наголосив, що Україні потрібні літаки, щоб зупинити воєнні злочини Росії.

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