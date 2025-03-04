Військова допомога для України на паузі: усе, що відомо про рішення Трампа

Білий дім оголосив про тимчасове припинення надання військової допомоги Україні. Це рішення було ухвалене після суперечки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

Повідомляється, що допомога буде призупинена до того часу, поки українська влада не продемонструє серйозні наміри щодо мирних переговорів з Росією. 24 Канал зібрав усе, що відомо про зупинку військової допомоги для України з боку США.

Дивіться також Як Трамп хоче зробити боляче Україні та чи стане тепер Європа "дорослим у кімнаті"

Що відомо про зупинку військової допомоги США

Білий дім оголосив про припинення військової допомоги Україні. За інформацією західних ЗМІ, це стало наслідком суперечки між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

Повідомляється, що США зупиняють надання допомоги, доки Київ не продемонструє готовність до миру.

Джерела Bloomberg у Міністерстві оборони США повідомили, що призупинено навіть поставки зброї, яка перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Зокрема, припинено надання критично важливих боєприпасів, реактивних систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших озброєнь. Офіційні особи НАТО припускають, що попередніх поставок зброї, ймовірно, може вистачити до літа поточного року.

Західні ЗМІ пишуть, що припинення допомоги США для України не відразу стане відчутним. Це відбудеться лише через кілька днів або тижнів.

Американський чиновник, який знайомий із ситуацією зазначив, що як тільки поточні запаси виснажаться, наслідки для України будуть серйозними, навіть, якщо Європа поспішить заповнити цю прогалину.

Як у США прийняли рішення зупинити надання допомоги Україні

За інформацією Західних ЗМІ, рішення про зупинку надання військової допомоги Україні, президент США дав зрозуміти, що прагне миру і прагне, аби партнери теж взяли собі це за мету.

Рішення про зупинку військової допомоги Україні було ухвалено особисто Трампом. Виконання наказу він доручив міністру оборони США Піту Гегсету, щоб впевнитися, що це сприятиме розв'язанню конфлікту.

Також повідомляється, що рішення про зупинку надання військової допомоги Україні одноголосно підтримали усі головні радники Трампа.

Яка зброя може не надійти в Україну

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш повідомив, що пауза стосується усіх запланованих, але ще не виконаних поставок. Зокрема за програмою довготермінової підтримки USAI.

Якщо глянути на останні оголошення адміністрації Байдена, тут першочергово йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії,

– зазначив він.

Зауважимо, що за словами керівника ЦПД Андрія Коваленко, у зв'язку із призупиненням військової допомоги США, на суспільство буде чинитися інформаційний тиск. Він порадив дочекатися офіційної інформації, адже медіа будуть "надувати кульку максимально", щоб викликати паніку.

Для чого Трамп міг зупинити надання військової допомоги Україні

Західні ЗМІ вважають, що своїм рішення про зупинку надання військової допомоги Україні, Трамп намагається добитися від Зеленського визнання провини за конфлікт під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого.

Президент США вважає, що Зеленський не хоче миру, і обіцяє призупиняти допомогу, поки Україна не зробить конкретні кроки в напрямку мирних переговорів. Це рішення, за словами представника Білого дому, є спробою змусити Україну сісти за стіл переговорів, погрожуючи подальшими втратами на полі бою.

Чи зупинили США надавати Україні розвіддані

За інформацією джерел "РБК-Україна", передача розвідданих залишається без змін, на неї жодним чином не впливає припинення постачання озброєння.

Що стосується передачі чи обміну розвідувальною інформацією – тут поки жодних змін українські органи ще не відчули, тут поки все, як раніше,

– зазначив один зі співрозмовників видання.

Ще одне джерело також висловило сумнів, що рішення адміністрації Трампа вплине на передачу розвідувальних даних, адже це "це інша лінія співробітництва".

Як у Кремлі відреагували на зупинку допомоги для України від США

Речник Кремля Дмітрій Пєсков прокоментував рішення США призупинити військову допомогу Україні, зазначивши, що якщо ця інформація відповідає дійсності, то вона може спонукати Київ до мирного процесу.

Він також додав, що зупинка поставок стане "найкращим внеском у справу миру", оскільки, за його словами, до цього моменту США були "головним постачальником цієї війни".

Скільки Україна може протриматися без допомоги США

У відповідь на призупинення військової допомоги Україні комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки провів закрите засідання, на якому обговорив можливі негативні сценарії та пошук альтернативних джерел постачання зброї.

Як повідомив нардеп Федір Веніславський, Україна особливо потребує систем ППО та далекобійних РСЗВ, які наразі постачалися лише США. Попри це, запас міцності дозволяє протриматися приблизно шість місяців без системної підтримки Штатів, хоча ситуація значно ускладниться.

Веніславський наголосив, що український військово-промисловий комплекс за останні три роки суттєво зміцнів і здатен частково компенсувати ризики, пов’язані з обмеженням американської допомоги.