Припинення постачання Україні зброї, звісно, надихає Кремль. Пєсков висловився про рішення з-за океану.

Наразі шпальти американських ЗМІ повняться можливими деталями щодо припинення допомоги Україні. Офіційного тексту нема, можливо, Трамп внесе ясність у це питання під час свого виступу увечері 4 березня.

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Речник Путіна Пєсков висловився коротко, проте вичерпно.

Ще належить дізнатися деталі, але якщо це відповідає дійсності, то це рішення, яке, дійсно, може спонукати київський режим до мирного процесу,

– сказав він.

І додав: якщо США призупинять поставки, це стане найкращим внеском у справу миру. Адже до цього моменту Сполучені Штати Америки були "головним постачальником цієї війни".

Знаменно, що у США використовують схожу риторику. Там лунають заяви на кшталт "треба примусити Україну до миру, бо ці українці хочуть воювати без кінця". Тож уже очевидно, що така позиція вигідна агресору.