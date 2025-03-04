По чому найбільше вдарить зупинка допомоги США: деталі від ABC News

Президент США Дональд Трамп наказав своїй адміністрації "призупинити" військову допомогу Україні після невдалої ​​зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News, яке поговорило з представниками Білого дому. Втім, більшу частину озброєння, виділеного Україні в рамках минулих пакетів допомоги адміністрації Джо Байдена, вже доставлено в країну.

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Що про це відомо

Видання із посиланням на заяви американських посадовців, серед усього іншого це стосується постачання снарядів. Більшість зброї вже доставлено в Україні, зокрема, більшість критично важливих боєприпасів і протитанкових систем.

Водночас більшу частину того, що залишалося поставити, за їхніми словами, охоплює бронетехніка, яка потребує більше часу на відновлення. Водночас все раніше анонсоване обладнання мало бути поставлено до серпня 2025 року.

Втім, протягом найближчих років, згідно з оприлюдненою інформацією, зі США все ж надходитиме постійний потік озброєнь завдяки контрактам, які Київ підписав із приватними американськими компаніями на поставку нової зброї.

Журналісти зазначають, що велику частину вищезгаданих контрактів вже оплатили раніше. І хоч адміністрація Трампа може спробувати зірвати ці поставки, використовуючи надзвичайні повноваження, але немає жодних ознак того зараз.