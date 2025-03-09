Офіцер ЗСУ відповів, наскільки критичною для фронту є зупинка допомоги від США

Білий дім оголосив про призупинення військової допомоги для України. Однак будь-яка підтримка від партнерів може змінити ситуацію на фронті.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що призупинення військової допомоги зменшує кількість знищених окупантів. В будь-якому разі Україна має розраховувати на свої сили.

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Як військова підтримка впливає на ситуацію на фронті

Офіцер артилерії наголосив, що наша країна має бути вдячна союзникам, які допомагали та продовжують постачання військової та гуманітарної підтримки. Партнери України, за його словами, можуть мати іншу кон'юнктуру та свої інтереси, за якими вони будуть діяти.

Так, хотілось би більше боєприпасів – і до найменшого міномета, і самих снарядів, навіть для тих же ракет HIMARS. Чим кращий боєприпас, тим далі він може вразити ціль та принести окупантам горе,

– сказав він.

Ворог же постійно намагається закривати свої втрати на лінії фронту, особливо на тих напрямках, де окупанти проводять "м'ясні штурми". В Росії продовжують набирати в армію контрактників і мобілізовувати людей швидкими темпами.

"Від кількості боєприпасів, дронів, засобів ураження та набоїв залежить та кількість окупантів, яких щодня знищують Сили оборони", – зауважив Назаренко.

Важливо! Для того, щоб ЗСУ знищували якомога більше окупантів, залучаємо приєднатись до збору за посиланням для 4 бригади НГУ "Рубіж" на наземні дрони. Саме вони спрощують логістику для ЗСУ, українські військові мають змогу дистанційно керувати наземними дронами без ризику попасти під ворожий обстріл.

Офіцер артилерії додав, що будь-яка ініціатива західних партнерів дуже важлива. Наприклад, ініціатива від Чехії з постачання Україні великокаліберних боєприпасів.

До речі, більшість республіканців незадоволені політикою Дональда Трампа щодо зупинки постачання військової допомоги. Сенатори сподіваються, що таке рішення є тимчасовим і не розуміють, яку вигоду від цього отримує Вашингтон.