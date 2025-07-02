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24 Канал Новини України Генсек НАТО прокоментував зупинку США постачання критично важливої зброї Україні
2 липня, 16:49
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Генсек НАТО прокоментував зупинку США постачання критично важливої зброї Україні

Юлія Муріна
Основні тези
  • Марк Рютте прокоментував призупинку США військової допомоги України.
  • Генсек НАТО заявив, що Європа планує посилити підтримку Києва.

Напередодні в Білому домі заявили про призупинення США частини військової допомоги Україні. За даними ЗМІ, зокрема, йдеться про ракети для ППО. Марк Рютте прокоментував це рішення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням інтерв'ю генерального секретаря НАТО Fox News.

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Генсек НАТО про зупинку США допомоги Україні

"У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони", – заявив генсек НАТО.

Також Марк Рютте додав, що Європа має намір посилити підтримку України.

Зауважимо, 2 липня до МЗС запросили тимчасового повіреного у справах США. У відомстві зазначили, що ключова тема розмови з американським дипломатом – військова допомога й оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації Росією агресії й терору проти України.

Київ наголосив, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України  спонукатиме агресора  продовжувати війну й терор, а не шукати миру.