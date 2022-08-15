Ці правила написані кров'ю, – Кличко про зупинку транспорту під час повітряної тривоги
Джерело:"Бабель"
Під час повітряної тривоги громадський транспорт у Києві зупиняє рух. Доцільність такої зупинки викликала жваві обговорення серед містян. Втім, за словами місцевої влади, ці правила написані кров'ю.
У разі повітряної тривоги скупчення людей – це небезпека. Тому пасажирам з громадського транспорту потрібно виходити. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.
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Чому у столиці зупиняється транспорт під час тривоги
За словами Кличка, під час повітряної тривоги потрібно виходити з торгових центрів і йти в укриття. У багатьох ТЦ є бомбосховища, зокрема, підземні паркінги.
Якщо немає укриття, потрібно миттєво сховатися, це мають бути або бетонні конструкції, або улоговина. Люди повинні вийти з транспорту і розосередитися,
– сказав мер.
Він розповів, що дуже багато критики щодо виходу з транспорту під час тривоги. Кличко заявив, що ці правила написані кров'ю.
"У Миколаєві влучили в зупинку, загинули багато людей, багато поранених. Ці правила для того, щоб уникнути трагедії", – наголосив міський голова.
Кличко додав, що це рішення він не ухвалював самостійно, а Рада оборони міста Києва, за рекомендацією військових та фахівців Служби з надзвичайних ситуацій.
Зупинка громадського транспорту у Києві під час тривоги: головні новини
Під час повітряної тривоги громадський транспорт у Києві зупиняється. Водії паркуються у безпечному місці та відповідно до правил дорожнього руху.
У КМДА заявили, що пасажири не оплачують проїзд повторно після відбою.
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