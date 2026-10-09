У Києві через знеструмлення частково зупинився громадський транспорт: які райони зачепило

Зранку 9 жовтня у Києві через відсутність напруги в контактній мережі частково зупинили рух громадського транспорту. Обмеження руху станом на 07:30 торкнулися Оболонського, Подільського та Святошинського районів столиці.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Київпастрансу".

Що відомо про зупинку транспорту?

Перебої з електропостачанням спричинили вимкнення окремих ділянок контактної мережі в різних частинах столиці. Наразі спеціалісти працюють над стабілізацією живлення та відновленням повноцінного курсування.

Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково,

– повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, перебої в роботі інфраструктури столиці спостерігаються не вперше за останні дні. Увечері 8 жовтня у столичному метрополітені також тимчасово зупиняли рух поїздів та ескалаторів через зниження напруги від зовнішніх живильних центрів метро у Києві було знеструмлене. Крім того, напередодні в місті фіксували проблеми з роботою водопровідних насосних станцій.

Нагадаємо, у Києві "зелена" лінія метро в ранкові та вечірні години пік працює за спеціальним графіком через обмеження руху на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд.

Зміни діють орієнтовно з 7:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00. У цей час диспетчери регулюють рух, а поїзди почергово розвертаються на станціях "Видубичі" та "Осокорки". В інші години метро курсує у звичному режимі.