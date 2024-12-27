Зустрілися два світи: пінгвіни вперше побачили кішку і замилували мережу своєю реакцією

На Фолклендських островах зустрілися два світи – дитинчата пінгвінів та звичайна кішка. Ця зустріч зачарувала мережу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Незвичайна зустріч пінгвінів і кішки

На Фолклендських островах, які розташовані у південній частині Атлантичного океану, зустрілися дитинчата пінгвінів та кішка. Відео завірусилося у Reddit, інстаграмі та інших соціальних мережах.

На опублікованому відеоможна побачити, як зграя маленьких пінгвінів намагається "дослідити" раніше небаченого звіра – кішку. Птахи намагаються оточити її та штурхають дзьобиками. Втім, кішка, вочевидь, звикла до такого "знайомства", тому не ображає малечу, а лише відходить на "безпечну відстань".

Такі дії кішки не зупиняють дитинчат пінгвінів, тому вони продовжують наздоганяти "звіра". При цьому птахи дуже мило пищать.

Пінгвінчики кумедно реагують на кішку: дивіться відео

На задньому плані також можна помітити зграї дорослих пінгвінів.

У мережі на ці кадри стали вірусними. Тисячі людей вподобали зустріч пінгвінів та кота та залишають позитивні коментарі.