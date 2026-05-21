Після поїздки Трампа в Китай створили 2 групи по закінченню війни в Україні, – респуліканець

Нещодавно Дональд Трамп здійснив поїздку в Китай та зустрівся з Сі Цзіньпіном. Під час неї американський лідер досягнув усього, чого хотів.

Про це 24 Каналу розповів американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що, зокрема, Трампу вдалось дистанціювати Пекін від Ірану. Однак найголовнішою є інша заява Сі Цзіньпіна щодо України.

Про створення 2 груп по закінченню війни в Україні

За словами республіканця, китайський лідер заявив, що війна в Україні має завершитись на справедливих умовах.

Тому після поїздки Трампа в Китай створили 2 групи по закінченню війни в Україні – китайську та американську. Останню очолює Марко Рубіо,

– наголосив він.

Однак щоб ці дві групи працювали ефективно, Пекін повинен повністю відмовитись від допомоги для Росії.

Звернітьу вагу! Аналітик, президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов пояснив, що питання російсько-української війни є важливим і для Китаю, і для США. Воно підіймалося в одному блоці обговорення разом із Тайванем та війною в Ірані.

Пінкус додав, що результати цієї зустрічі вплинули і на зустріч Сі з Володимиром Путіним, яка відбулась згодом. Російський диктатор розраховував на постачання нафти та газу з Росії в Китай, але китайський лідер йому відмовив. Також Пекін вирішив не продовжувати російський проєкт "Сила Сибіру-2". Це ляпас Путіну, адже Сі пообіцяв купувати нафту та газ в Америці.

Як відбувалась зустріч Трампа та Сі?