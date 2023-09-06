Путін мало не ліз його обіймати, – політолог вказав на цікаві моменти зустрічі з Ердоганом

Нещодавно відбулася зустріч Реджепа Таїпа Ердогана з Владіміром Путіним у Сочі. Російські пропагандистські ЗМІ намагалися довести, що начебто президент Туреччини приїхав "на поклон", але знову щось пішло не за планом.

Натомість найбільш радісним здавався саме Путін. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що російський диктатор мало не ліз обіймати Ердогана, хоча любить тримати усіх на відстані 20 метрового столу.

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Показові моменти під час зустрічі

Російські пропагандистські ЗМІ ширили інформацію, що буцім Ердоган приїхав "на поклон" до Путіна. Однак варто звернути увагу на початок зустрічі лідерів Туреччини та Росії.

Рейтерович вказав на цікаві моменти під час зустрічі Ердогана та Путіна: дивіться відео

Найбільш задоволеним виглядав якраз Путін. Він там стрибав і мало не ліз обіймати Ердогана. Це при тому, що він не любить тримати близьку дистанцію. Було помітно, що Путіну лестить приїзд Ердогана,

– зауважив політолог.

Найперше, президент Туреччини відстоює національні інтереси саме своєї держави. Адже крім зернової угоди мовилось й про інші речі. Зокрема, про посилення співпраці між банківськими системами двох країн, будівництво атомної електростанції на півдні Туреччини й торгівлю газом.

Також зазначимо, Реджеп Ердоган детально не коментував перемовини щодо зернової угоди. Усі заяви, які турецький президент робив напередодні або під час зустрічі, досить неоднозначні. Припустимо, Туреччина вичікує подальший розвиток ситуації та згодом вийде з більш серйозними заявами.

Давайте не будемо забувати. Туреччина в будь-який момент може легко відповісти Росії і ця відповідь, м'яко кажучи, не сподобається Путіну. У Туреччини багато важелів впливу на Росію, ніж в Росії на Туреччину,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Зустріч Ердогана та Путіна: що відомо