Зустріч фракцій з силовиками перенесли, – нардеп

13 лютого 2022 , 13:38
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Джерело:

телеграм Ярослава Железняка

У неділю, 13 лютого, керівники фракцій Верховної Ради мали б зустрітися з керівниками силових структур. Однак зустріч перенесли.

Про скасування сьогоднішньої зустрічі повідомив нардеп Ярослав Железняк. Однак він не назвав нової дати зустрічі керівників парламентських фркцій з силовиками.

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Автор: Іван Магуряк