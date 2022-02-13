Зустріч фракцій з силовиками перенесли, – нардеп
13 лютого 2022 , 13:38Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
У неділю, 13 лютого, керівники фракцій Верховної Ради мали б зустрітися з керівниками силових структур. Однак зустріч перенесли.
Про скасування сьогоднішньої зустрічі повідомив нардеп Ярослав Железняк. Однак він не назвав нової дати зустрічі керівників парламентських фркцій з силовиками.
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