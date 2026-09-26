У Нью-Йорку 22 – 28 вересня відбувається 81 сесія Генасамблеї ООН. Під час неї глава МЗС Росії Сергій Лавров зустрівся із німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

Це перша подібна зустріч після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Про діалог між політиками написала речниця російського МЗС Марія Захарова.

Що сказала Захарова?

Російська пропагандистка заявила, що нібито німецький політик попросив про розмову з Лавровим. Після цього Захарова вкотре розкритикувала Європу.

Дипломатка розповіла, що російська сторона провела десятки переговорів з главами урядів та міністрами різних країн. Проте, за її словами, Захід нібито називає ці держави "дикими джунглями" за низький рівень демократії.

І ось на зустріч із главою МЗС Росії попросився представник "прекрасного саду", німецький міністр Вадефуль,

– заявила Захарова.

Вона розкритикувала німецьких представників за те, що співробітники вимагали обмежити доступ ЗМІ, гарантувати відсутність питань та не записувати аудіо вступних слів. Через це речниця звинуватила Захід у відсутності демократії.

Зазначимо, що зустріч Лаврова та Вадефуля тривала 20 хвилин. Це була перша зустріч між очільниками дипломатичних відомств Росії та Німеччини з січня 2022 року.

Які зараз відносини між Росією та Німеччиною?

Останніми тижнями стосунки між Москвою та Берліном різко погіршилися після звинувачень Німеччини у причетності Росії до диверсій із безпілотниками. У вересні уламки дрона виявили біля військової авіабази Бундесверу у Вунсторфі, а у серпні безпілотники з вибухівкою виявили поряд з українським військово-транспортним літаком у Лейпцигу.

Після цього Німеччина оголосила про закриття російського консульства у Бонні та Російського дому в Берліні. Москва відповіла закриттям німецького консульства у Санкт-Петербурзі та представництв Інституту Ґете.

Під час діалогу сторони обговорювали двосторонні відносини та питання російсько-української війни. Вадефуль підтвердив публічну позицію уряду ФРН, що неодноразово викладалася щодо цих та інших питань.

Видання Faz пише, що глава МЗС Німеччини розглядав цей крок, оскільки Європа може відновити свої позиції на переговорах щодо України. Міністри говорили про інцидент із безпілотниками в аеропорту Лейпцига. Вадефуль закликав Москву відмовитися від шляху ескалації проти Німеччини, Європи та НАТО.

Що сказала російська пропаганда?

Захарова зазначила, що під час зустрічі Лаврова та Вадефуля на переговорному столі лежала макулатура, яку німецький політик прикрив блокнотом. Йдеться про доповідь, у якій пропаганда Кремля стверджує, що нібито російські окупанти не вчиняли у Бучі геноцид у 2022 році.

Натомість, у тих паперах пропагандисти й міжнародні злочинці звинувачують Україну та Захід у інсценуванні злочинів на Київщині. Макулатура має назву "Спадкоємці Геббельса: фальсифікація подій у Бучі та криваві інсценування київського режиму". Після одкровень Захарової стає більш зрозуміло, чому перемовини протривали лише 20 хвилин.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував виступ Лаврова у Радбезі ООН. Він заявив, що російська пропаганда повторює "один і той самий набір нудних казок".

Міністр підкреслив, що виступ не мав жодних сигналів про готовність Москви до миру. Натомість кремлівський дипломат заявляв, що Росія продовжуватиме свою війну.