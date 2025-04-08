Зеленський назвав теми зустрічі "Коаліції охочих" та "Рамштайну"
- Протягом 10– 11 квітня пройдуть зустрічі "Коаліції охочих" щодо розміщення військового контингенту та "Рамштайн".
- Обговорюватимуть системи ППО, зокрема Patriot, та об'єднання держав для відкриття заводів з виробництва зброї в Україні.
Протягом 10 – 11 квітня відбудеться два важливих заходи – зустріч "Коаліції охочих" стосовно розміщення іноземного військового контингенту та засідання у форматі "Рамштайн".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевер, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Які теми обговорять на зустрічах
Президент констатував, що у четвер, 10 квітня, відбудеться обговорення розміщення військового контингенту в Україні в рамках "Коаліції охочих". Водночас у п'ятницю, 11 квітня, як зауважив Володимир Зеленський, буде зустріч у форматі "Рамштайн".
Ключовими темами будуть системи ППО, зокрема, Patriot, а також питання щодо об'єднання держав, які готові будуть відкривати заводи або лінії виробництва тієї чи іншої зброї в Україні,
– заявив він.
За його словами, на останній із зустрічей представників США може не бути, відповідний сигнал передали Німеччина та Велика Британія. До слова, засідання "Рамштайн" проходитиме у Брюсселі під головуванням Німеччини та Великої Британії.