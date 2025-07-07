Зеленський розкрив, де відбудеться наступна зустріч "Коаліції охочих"

У понеділок, 7 липня, Володимир Зеленський поговорив з британським прем'єром Кіром Стармером. Розмова, зокрема стосувалася майбутньої зустрічі "Коаліції охочих".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Деталі дзвінка Зеленського і Стармера

Під час розмови Зеленський та Стармер скоординували спільну дипломатичну роботу та обговорили очікування від зустрічі "Коаліції охочих". За словами президента, вона відбудеться в Римі вже за кілька днів. Лідери працюють над тим, щоб рішення були максимально сильними.

Кір висловив співчуття з приводу нещодавніх російських масованих обстрілів. Подякував йому за підтримку наших людей. Говорили про додаткове фінансування вже цього місяця для нашого внутрішнього виробництва дронів, передусім перехоплювачів,

– поінформував Зеленський.

Крім того, український президент та його британський колега домовилися посилити й інші формати співпраці. Мовиться, зокрема, про "Рамштайн". Володимир Зеленський наголосив, що захисту життя має бути більше.

Цікаво, що кілька днів тому Politico писало, що нову зустріч "Коаліції охочих" прийматиме Велика Британія у четвер, 10 липня. Планувалося, що деякі лідери, зокрема Зеленський, візьмуть участь дистанційно з Риму. Там проходитиме конференція, присвячена підтримці Києва. Вочевидь, плани змінилися.