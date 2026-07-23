Блогерка Лумер заявила про ймовірну зустріч із Зеленським під час візиту до Києва

Під час візиту до України американська активістка Лора Лумер заявила про можливу зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Вона звернулася до своїх підписників із проханням запропонувати запитання, які, на їхню думку, варто поставити главі держави.

Про це блогерка написала на своїй сторінці в X.

Що відомо про ймовірну зустріч Лумер і Зеленського?

23 липня Лумер зазначила: "Можливо, я зможу зустрітися з президентом Зеленським, поки перебуваю в Україні". Водночас офіційного анонсу такої зустрічі наразі немає.

Своєю чергою, журналіст Financial Times Крістофер Міллер повідомив у соцмережі X, посилаючись на власні джерела, що Лора Лумер уже провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Офіс президента раніше вітав візит Лумер до Києво-Печерської Лаври, яку пошкодив російський удар. Саму блогерку, яку вважають близькою до президента США Дональда Трампа, у Києві сприйняли як людину, що приїхала побачити країну без посередників. Під час відвідин святині Лору Лумер супроводжували віцепрем'єрка з питань гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна, перший заступник керівника ОПУ Сергій Кислиця та генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

На початку поїздки Лумер пояснила, що раніше "жила в медіабульбашці й під впливом російської пропаганди", а тепер хоче "на власні очі побачити країну". Варто зазначити, що блогерка не раз критикувала фінансову допомогу Україні з бюджету США та українську владу.

В Офісі президента наголосили, що для Лумер це шанс самій оцінити наслідки російської агресії та зробити власні висновки. Там підкреслили, що особистий досвід допомагає не піддаватися пропаганді й формувати поінформовану позицію.

Довідково. Лора Лумер – американська ультраправа активістка та блогерка, яку вважають наближеною до Дональда Трампа. У соціальній мережі X на неї підписані майже 2 мільйони користувачів, також вона є ведучою власного подкасту.

Нагадаємо, 20 липня Лумер оголосила, що прибула до України, аби побачити її на власні очі. Тоді вона заявляла: "Я не в Росії, тому що я не пропагандист". Згодом блогерка додавала, що спробує "знайти докази пропаганди", якою її "годували".

Як зауважував політолог Володимир Фесенко, на зміну позиції Лумер могли вплинути зміни в американській адміністрації та риториці Дональда Трампа щодо Києва. Він також наголошував, що Лумер важливо дати об'єктивну оцінку побаченому в Україні, адже вона впливає на MAGA-аудиторію, де досі є прихильники Росії.