Гуманітарний діалог заради людей: перша зустріч із новою Уповноваженою з прав людини Росії

У день чергового обміну військовополоненими Дмитро Лубінець провів першу робочу зустріч із новою Уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Омбудсман заявив, що переговори тривали близько 3 годин.

Про це повідомив Дмитро Лубінець.

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Як пройшла зустріч із Лантратовою?

За словами Лубінця, основною метою зустрічі було продовження усіх позитивних напрацювань, яких раніше вже вдалося досягти під час переговорів.

Також Уповноважені з прав людини в Україні та Росії домовилися про:

верифікацію та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб;

передачу листів і пакунків від військовополонених;

взаємні відвідування та перевірку умов утримання;

роботу над возз'єднанням сімей;

встановлення долі осіб, зниклих безвісти.

Окремо домовилися провести верифікацію всіх наявних списків щодо військовополонених та цивільних осіб, які перебувають у неволі,

– заявив Лубінець.

Першим результатом домовленостей стало повернення до України п’ятьох громадян. За сприяння МКЧХ також вдалося возз’єднати три родини.

Серед повернутих була 74-річна жінка, яку раніше депортували з Маріуполя до Росії. Вона перебуває у важкому стані та незабаром побачиться зі своєю донькою в Україні.

Лубінець зазначив, що покладає великі надії на те, що цей канал комунікації працюватиме й надалі та додав, що без діалогу неможливо буде повертати людей додому.

Що відомо про обмін військовополонених 5 червня?

Україна у п'ятницю, 5 червня, провела 75-й обмін полоненими з російською стороною, у рамках якого додому повернулися 185 військовослужбовців, які обороняли країну на різних напрямках.

Додому повернулись представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій та Військової служби правопорядку. Також серед них – бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Генерал Денис "Редіс" Прокопенко повідомив, що під час обміну додому також вдалося повернути 33 бійців 1-го корпусу НГУ "Азов". З них звільнили лише 2 бійців, які боронили Маріуполь. Він наголосив, що кожен день, який його побратими проводять в російських тюрмах, загрожує їхнім життям.