Лукашенко хотів підлизатися до Путіна, але дав посил на розвал ОДКБ, – Жданов

Росія відчайдушно шукає ефективних союзників у війні з Україною. Однак навіть Білорусь не готова пристати на її пропозиції і буде до останнього балансувати між власною вигодою та немилістю Росії.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він переконаний, що Кремль хоче позбавити Білорусь суб'єктності і приєднати її до території Росії.

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17 лютого проходить зустріч Владіміра Путіна та Алєксандра Лукашенка. Повідомлялося, що там будуть обговорюватися питання безпеки та питання союзної держави.

"Тобто Путін намагається дотиснути Лукашенка підписати погодження про вступ Білорусі до союзної держави. Фактично приєднання Білорусі до Росії і ліквідацію Білорусі як суб'єкта міжнародного права", – зауважив військовий експерт.

Він переконаний, що Лукашенко все ж не погодиться і як завжди матиме купу відмовок та контраргументів.

Жданов про зустріч Лукашенка і Путіна: дивитися відео

Заяви Лукашенка

Днями Лукашенко заявив, що кожна країна, яка входить до Організації Договору про колективну безпеку, повинна визначитися. Тобто або вступити у війну на боці Росії, а друге "або" не було озвучене.

Або по принципу "рятуйся, хто може" швидко виходити з ОДКБ. Фактично, мені здається, що Лукашенко дав посил на розвал цієї організації,

– додав Жданов.

Хоча, зауважив мовець, Лукашенко на меті мав щиро "підлизатися" до Путіна, мовляв, він вже за нього агітує. Натомість самопроголошений президент Білорусі чітко підкреслив, що він не вступить у війну з Україною доти, поки ворожий солдат не переступить території Білорусі і не почне убивати "його людей".

Жданов зауважив важливий акцент в цій риториці. Адже Лукашенко не сказав про білоруських громадян, натомість говорив про "його людей". Схоже, що Лукашенко вважає громадян Білорусі власними кріпаками.

Також Лукашенко заявив, що вторгнення російських військ в Україну з території Білорусі було зовсім не вторгненням, а захисною реакцією зі сторони Росії. Бо, бачте, Україна не захотіла з Росією домовлятися по "Мінську-2" і не склала свій суверенітет перед Росією, повідомив Жданов.

Росія вербує білорусів

Білоруська опозиція повідомила, що Лукашенко знову дозволив Путіну вербувати білорусів. Очевидно, що власного ресурсу Росії не вистачає і вона збирає його де завгодно, підкреслив Жданов.

Також він повідомив, що російським мобілізованими у січні – лютому 2023 року видають уже використані каски та бронежилети зразка 1955 року.

Зустріч Путіна та Лукашенка 17 лютого: що відомо