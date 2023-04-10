Лукашенко попросив у Шойгу захисту: чого боїться білоруський диктатор

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 10 квітня прибув до Білорусі на зустріч із самопроголошеним президентом Алєксандром Лукашенком. Диктатор попросив у Шойгу захисту, бо боїться, що Захід проведе демократизацію Білорусі.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. За його словами, Лукашенко натякає, що рано чи пізно Росія поглине або навіть анексує Білорусь.

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Лукашенко боїться демократичної Білорусі

Левін зазначив, що Лукашенко боїться, що на якомусь етапі Захід зможе зробити Білорусь демократичною державою. Він наголосив, що білоруський диктатор не має ядерної зброї.

Військовий експерт переконаний, що Росія остаточно поглине Білорусь або навіть анексує її, на що натякає сам Лукашенко. Наразі Кремль не поспішає цього робити, а виконує інші завдання, бо знає, що Білорусь нікуди не втече.

Лукашенко заявляє, що після нього не буде президентів. Він ніби натякає, що у суб’єктах Росії нема президентів. Потім він говорить, що потрібно його захистити, просить ядерну зброю. Це сигнал, що Білорусь буде анексована Росією. Звичайно, якщо не стануться сценарії, які ми не можемо спрогнозувати,

– підкреслив офіцер.

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