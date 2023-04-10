"Захищати як частину території Росії": на що натякав Лукашенко в розмові з Шойгу

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 10 квітня прибув до Білорусі, аби зустрітись із самопроголошеним президентом Алєксандром Лукашенком. Розмова була присвячена обговоренню гарантій безпеки для Білорусі.

Мовилося про те, що Росія має захищати Білорусь, "як частину власної території", зокрема і з можливістю застосувати ядерну зброю. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Політтехнолог нагадав, нещодавно Лукашенко приїжджав до Росії, аби зустрітися безпосередньо із Владіміром Путіним. В цьому контексті цікаві заяви Лукашенка, що теперішніх гарантій безпеки для нього недостатньо, їх потрібно переглянути. Натомість Росія повинна дати такі гарантії, щоб захищати Білорусь "як свою власну територію".

Що означають слова Лукашенка

Зауважимо, якщо Росії щось загрожує і на неї хтось нападає, вона має право застосувати ядерну зброю.

Тому, якщо розглядати Білорусь як власну територію Росії, то простими словами перекласти заяви Лукашенка можна так: йому потрібні такі гарантії, щоб у випадку агресії в сторону Білорусії, Росія мала право застосувати ядерну зброю проти того, хто на Білорусь нападає,

– підкреслив Тизенгаузен.

Адже, за словами Лукашенка, на нього постійно нападають то НАТО, то Польща, то Україна і всі решта.

Крім того, експерт вважає, що подібні заяви Лукашенка вказують на його великий страх. Ядерні гарантії потрібні, бо білоруський фюрер розуміє, що скоро за ним прийдуть.

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