Зброя, підтримка енергетики та угоди на мільярди: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Мерцом

Під час зустрічі з Фрідріхом Мерцом було підписано 15 угод і документів загальною вартістю понад 8,5 мільярда євро. Окрему увагу сторони приділили посиленню української ППО та спільному виробництву перехоплювачів для боротьби з дронами.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Про що домовилися Зеленський і Мерц?

Зеленський повідомив про результати зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Берлін підготував для України комплексний пакет підтримки на понад 1,3 мільярда євро.

Сьогодні у нас із Фрідріхом Мерцом дуже продуктивна зустріч. Є новий пакет підтримки для України – комплексний пакет, більш ніж мільярд триста мільйонів євро. Це зброя, яка допоможе зараз, також підтримка для нашої енергетики перед зимою – важливий енергетичний пакет. Звісно, ми обговорили потребу у ППО, яка у цей час є ключовою,

– сказав Зеленський.

До військової частини допомоги увійдуть кошти на спільне виробництво перехоплювачів для реактивних дронів, далекобійне озброєння, бойові безпілотники та супутникове обладнання.

Окремо близько 350 мільйонів євро спрямують на підтримку української енергетики. Зокрема, йдеться про генератори, трансформаторні підстанції та ремонтні комплекти.

Зеленський наголосив, що потреба України у посиленні протиповітряної оборони зараз особливо гостра. Лише за цей тиждень Росія застосувала 900 реактивних "Шахедів", а також звичайні ударні безпілотники та балістичні ракети.

Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина планує разом з Україною оперативно запустити серійне виробництво нових перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами.

Ми оперативно запускаємо їх у серійне виробництво. Це швидко й відчутно посилить українську ППО,

– заявив Мерц.

Під час зустрічі було підписано 15 угод і документів. Більшість із них стосується безпекової взаємодії, виробництва озброєння, закупівель для потреб України, замовлень для німецької промисловості та спільних проєктів на території України.

Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей – більш ніж вісім з половиною мільярдів євро. Була підписана спеціальна домовленість, яка створює більше можливостей в нашій спільній протидії дронам,

– повідомив президент.

Водночас Мерц заявив, що Німеччина разом із Францією та Великою Британією планує взимку провести в Берліні зустріч "коаліції охочих". Її метою буде координація подальшої підтримки України.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва потрапив під повітряну тривогу та почув вибухи. Разом із президентом Володимиром Зеленським він перебував біля пошкодженої будівлі Національної академії наук України, коли в столиці лунали сирени.