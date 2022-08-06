Домовились про рублі: Туреччина і росія хочуть довести товарообіг до 100 мільярдів доларів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вирішив зустрітися з кремлівським диктатором володимиром путіним. Заради цього він приїхав у Сочі.

Туреччина вирішила покращити співпрацю з путінським режимом. Збираються це зробити в сфері торгівлі, туризму та сільського господарства.

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Торгівля на 100 мільярдів доларів

Ердоган заявив, що на зустрічі з путіним поговорили про те, як далі будуть розвивати торгово-економічну співпрацю.

Раніше ми заявляли про нашу мету в торгівлі в 100 мільярдів доларів. У цьому напрямку ми хочемо розвивати нашу співпрацю в таких сферах, як торгівля, туризм і сільське господарство, особливо в енергетиці. Ми сповнені рішучості забезпечити, щоб обсяг нашої двосторонньої торгівлі досяг більшого рівня,

– сказав Ердоган.

Міністри торгівлі двох країн навіть підписали в Сочі відповідний меморандум.

Крім цього, президенти домовилися про часткову оплату російського газу в рублях, яку має здійснювати Туреччина.

Що відомо про зустріч путіна та Ердогана

Вони говорили в Сочі понад 4 години. Темою розмови Ердогана з кремлівським вбивцею стала співпраця та газові питання. Перед зустріччю Ердоган та путін говорили про розвиток подій у Сирії. Мовилось також і про "зернові" питання.

Вони домовилися провести наступне засідання Ради співробітництва вищого рівня у Туреччині. Наголосили на необхідності забезпечити виконання стамбульських угод, зокрема, безперешкодний експорт зерна. Щоправда, пропагандистські ЗМІ пишуть, що мовилось про російське збіжжя. Говорили про нарощення обсягів торгівлі росії та Туреччини, взаємодії у транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві.

Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах висловлював думку, що загострення у Нагірному Карабасі та звинувачення російських "миротворців" у бездіяльності в цьому регіоні відбулось напередодні візиту Ердогана до путіна не просто так. За його словами, це козир Ердогана, бо Путін зараз не може допомогти Вірменії.

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