Лукашенко заявив, що Білорусь не увійде в склад Росії "найближчим часом"
- Лукашенко заявив, що Білорусь не увійде в склад Росії "найближчим часом", хоча можливе створення єдиного парламенту в майбутньому.
- Росія та Білорусь ратифікували договір про "гарантії безпеки" та дозволили розміщення російських військових баз у Білорусі на щонайменше 10 років.
- Білоруси та росіяни можуть брати участь у місцевих виборах, а Лукашенко запрошено на парад 9 травня, де братимуть участь білоруські військові.
Росія та Білорусь ратифікували договір про "гарантії безпеки" у рамках так званої Союзної держави. Лукашенко запевнив, що поки що про об'єднання країн не йдеться.
Лукашенко відвідав Москву для зустрічі з Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські ЗМІ та сайт Держдуми Росії.
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Про що домовилися Путін та Лукашенко у Москві
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не стане складовою Росії "найближчим часом".
Він допустив створення єдиного парламенту в майбутньому.
Нещодавно Росія та Білорусь підписали протокол, згідно з яким білоруси та росіяни можуть брати участь у місцевих виборах – як виборці та кандидати.
Лідери країн також ратифікували у Москві договір про "гарантії безпеки" у рамках "Союзної держави".
У тексті документа зазначається, що сторони продовжать нарощувати спільні зусилля з "ефективного реагування на сучасні виклики та загрози з метою зміцнення безпеки Білорусі та Росії в межах спільного оборонного простору Союзної держави".
У лютому Путін подав до Держдуми законопроєкт про ратифікацію угоди з Білоруссю.
Згідно з угодою, Мінськ дозволяє розміщення російських військових баз та підрозділів на своїй території. Водночас термін дії договору становить щонайменше 10 років, і його неможливо скасувати раніше цього періоду.
Крім того, Путін також запросив Лукашенка на парад 9 травня, у якому білоруські військові також братимуть участь.