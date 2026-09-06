"Путін залишається непохитним": Reuters оцінив візит посланців Трампа до Москви

5 вересня Володимир Путін провів тригодинні переговори з посланцями Трампа у Кремлі. Представники США намагалися домовитися про завершення війни в Україні. Є ознаки, які вказують на те, що їхні зусилля не принесли результату.

Про це пише Reuters, аналізуючи заяви сторін після зустрічі.

Чи відбувся прогрес на зустрічі Путіна з посланцями Трампа?

Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав зустріч "дуже корисною", однак жодних ознак прориву не навів.

Він сказав, що американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер "виклали низку ідей щодо можливих шляхів врегулювання". Водночас він не уточнив, про які саме пропозиції йдеться.

За словами Ушакова, Путін заявив американцям, що Росія нібито "досягає реального прогресу" на полі бою та впевнена у досягненні своїх цілей. Водночас він наголосив на необхідності усунути "всі першопричини конфлікт".

Зверніть увагу! Москва неодноразово робила подібні заяви від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Переговори вийшли за межі простого обміну думками щодо врегулювання української кризи. Досить детально обговорювалися економічні питання та потенційні великі взаємовигідні російсько-американські проєкти,

– сказав Ушаков.

Він додав, що загалом переговори можна назвати своєчасними та дуже корисними для обох сторін.

Представник Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв назвав зустріч "важливим миротворчим візитом".

Тим часом представник Білого дому повідомив Reuters, що переговори були "змістовними", а про подальші кроки оголосять найближчими тижнями.

Самі Віткофф і Кушнер, які вперше з січня прибули до Москви від імені президента США Дональда Трампа, наразі не коментували зустріч. Після переговорів вони залишили Москву. У неділю, 6 вересня, американські представники мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Усе було очевидним ще до поїздки

Джерело, близьке до Кремля, ще до появи інформації про поїздку представників Трампа до Москви заявило Reuters, що Путін досі має намір захопити нові території.

Немає жодних шансів домовитися щодо лінії фронту, поки Путін не завершить захоплення частини Донецької області, що залишилася,

– сказав співрозмовник агентства.

За його словами, російський лідер упевнений, що на основі доповідей своїх командирів це станеться до кінця року.

Західні військові аналітики вважають такий сценарій малоймовірним через повільні темпи просування російських військ. Україна відмовляється віддавати території, які вона ціною великих втрат змогла захистити, і вважає подібні умови фактично капітуляцією.

У п'ятницю Кремль заявив, що позиція Путіна, яку він озвучив у промові два роки тому, залишається "непохитною". Йдеться про вимогу, щоб Україна передала Росії всю територію чотирьох областей, на які претендує Москва, а також відмовилася від планів вступу до НАТО.