Під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи учасники підтвердили зустріч радників глав країн "нормандської четвірки". На думку президента Зеленського, після цього можна буде говорити і про зустріч самих лідерів Франції, Німеччини, Росії та України.

Зустріч узгодили на засіданні ТКГ

Зустріч радників підтвердили 19 серпня. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час робочого візиту на Херсонщину, повідомляє Укрінформ.

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Це говорить про те, що після радників будемо чекати продовження і зустрічі лідерів Нормандії,

– зазначив Зеленський.

Інформацію про зустріч підтвердили і в Кремлі

Раніше те, що зустріч радників відбудеться вже незабаром, підтвердив і прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Пєсков не повідомив дату зустрічі, проте зазначив, що план перемовин уже відомий. Говоритимуть радники начебто про досягнення попередніх домовленостей.

Зверніть увагу! Раніше учасник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш повідомляв, що ймовірно, що зустріч у форматі радників відбудеться вже 28 серпня.