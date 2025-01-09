ЄС може взяти на себе провідну роль у допомозі України, якщо США її скоротять, – Каллас

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС готовий взяти на себе провідну роль у підтримці України. Це може стати альтернативою, якщо Сполучені Штати зменшать свою допомогу.

Її слова, виголошені перед засіданням Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" 9 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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Чи зможе ЄС взяти на себе роль США у підтримці обороноздатності України

За словами Каллас, ЄС може взяти ініціативу у свої руки, якщо американська підтримка зменшиться. Однак вона наголосила, що наразі не варто спекулювати на темі можливих змін у політиці США.

Каллас також підкреслила, що Сполучені Штати, незалежно від адміністрації, "не зацікавлені в тому, щоб Росія була найсильнішою державою у світі".

На тлі заяв Дональда Трампа про плани "швидкого завершення війни" у західних країнах розглядають варіанти, за яких роль США у підтримці України може зменшитися, а ініціатива допомоги перейде до Євросоюзу.

Нагадаємо, у Німеччині 9 січня відбувається 25-та зустріч у форматі "Рамштайн". 24 Канал інформує про ключові моменти зустрічі.