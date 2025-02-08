Відвідає відразу 3 країни: у Пентагоні розкрили плани Гегсета на зустріч "Рамштайн"

У Брюсселі 12 лютого відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн", участь у якій візьме новий міністр оборони США Піт Гегсет. Нині у Пентагоні розкрили його плани щодо України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на анонс, опублікований на сайті Міністерства оборони США.

До теми "Готуємось ретельно": в МЗС назвали очікування від нового "Рамштайну"

Плани Гегсета на "Рамштайн"

У Брюсселі 12 лютого в штаб-квартирі НАТО відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн". Вперше США не очолюватимуть засідання Контактної групи з питань оборони України, й цю роль на себе візьме Велика Британія.

Водночас новий міністр оборони США Піт Гегсет відвідає зустріч. У Пентагоні повідомили, що під час засідання у форматі "Рамштайн" він підтвердить прихильність Дональда Трампа закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом.

В рамках поїзди на засідання "Рамштайн" Гегсет також планує відвідати 3 країни. Так, 10 лютого новий міністр оборони США вперше прибуде до Німеччини, потім відправиться до Брюсселю на засідання "Рамштайн", а наостанок першого візиту до Європи – зустрінеться з офіційними особами у Польщі.

Як зауважили у Пентагоні, на своїй першій зустрічі міністрів НАТО з колегами з країн-союзників Піт Гегсет спілкуватиметься з членами Альянсу та партнерами, щоб обговорити необхідність збільшення витрат на оборону, посилення європейського лідерства та розширення потужностей оборонної промисловості по обидва боки Атлантики.

Крім того, глава Пентагону підтвердить прихильність президента США Дональда Трампа до дипломатичного припинення в Україні, причому якомога швидше. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства в безпековій допомозі Україні.