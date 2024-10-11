"Рамштайн" на рівні лідерів держав перенесли на невизначений термін: заява Пентагону

Засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" перенесли. Водночас коаліції продовжують працювати над покращенням оборонних можливостей ЗСУ.

Про перенесення зустрічі повідомив Пентагон. При цьому нову можливу дату – не оголосили.

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Речник Пентагону Патрік Райдер зазначив під час брифінгу, що засасідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" заплановане на 12 жовтня, відклали на невизначений термін.

"У мене немає нової дати та місця, щоб про них оголосити", – додав він.

Також представник Пентагону додав, що коаліції можливостей в межах групи продовжують працювати щодо надання Україні спроможностей як для її короткострокової оборони, так і довгострокової.

Довідково. 25-те засідання контактної групи мало вперше відбутися на рівні лідерів держав. Україна очікувала посилення санкційного тиску.

Зауважимо, що 8 жовтня Білий Дім повідомив, що президент Сполучених Штатів скасував поїздку до Анголи та Німеччини через ураган "Мілтон". У Німеччині американський лідер планував перебувати з 10 по 13 жовтня. Зокрема, Байден мав очолити засідання контактної групи у форматі "Рамштайн".