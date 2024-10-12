Експосол у США відповів, чи дійсно "Рамштайн" перенесли, бо Байден хоче зробити важливу заяву

Засідання у форматі "Рамшайн" мало відбутись 12 жовтня, але його перенесли. Тим часом Президент США Джо Байден раніше повідомив, що не приїде на зустріч саме цього числа через ураган "Мілтон". Однак Байден точно готує важливі заяви.

Таку думку 24 Каналу висловив експосол у США Валерій Чалий, зауваживши, що Байден точно наголосить, що він вберіг НАТО від війни з Росією. Щодо заяви про вступ України в НАТО є сумніви, натомість може бути інша пропозиція.

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Чи дійсно "Рамштайн" перенесли, бо Байден хоче зробити важливу заяву

На думку експосла у США, перенесення "Рамштайну" не означає присутність "подвійного дна". Причина залишитись Байдену у США через ураган абсолютно зрозуміла. Більшість американців вважають, що насамперед президент повинен звертати увагу на внутрішні питання.

Я думаю, що Байден не мав іншого виходу, крім як залишитись. Щодо перенесення зустрічі, а не заміни її на нижчий рівень (на рівні міністрів оборони країн, а не лідерів – 24 Канал) чи навіть онлайн – це б зменшило можливості переговорів перед зустріччю між Францією, Німеччиною, Британією та США,

– пояснив Чалий.

Експосол у США наголосив, що на Україну перенесення "Рамштайну" ніяк не вплине. Однак, якщо зустріч не відбудеться взагалі, наша країна багато чого втратить.

Зверніть увагу! Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що поки зустріч перенесли на невизначений термін. Він наголосив, що водночас коаліції можливостей в межах групи продовжують працювати щодо надання Україні спроможностей як для її короткострокової оборони, так і довгострокової.

За словами Чалого, на "Рамштайн" точно готуються якісь серйозні заяви від Заходу, адже зустріч відбуватиметься на рівні лідерів держав. Якби це була зустріч на рівні міністрів оборони країн, вони не могли б зробити певні оголошення, які може озвучити лише президент. Крім того, заяви мають прозвучати на такому рівні, щоб вони мали політичний ефект.

Кредом Байдена є утримання союзницьких відносин з НАТО. Я не сумніваюсь, що він здійснить ключову заяву, що він втримав НАТО від війни з Росією, що кожен дюйм землі Альянсу під охороною. Звісно, що хотілось би почути і про Україну. Як мінімум, залучити нашу країну щодо перемовин до вступу в НАТО, що є частиною плану перемоги, можна було б,

– зауважив експосол у США.